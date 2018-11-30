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'Ergenekon' davasında savcılık mütalaasını açıkladı

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, savcılık mütalaasını açıkladı.

Güncel / 30 Kasım 2018 Cuma 14:54
'Ergenekon' davasında savcılık mütalaasını açıkladı

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, savcılık mütalaasını açıkladı.

"Ergenekon" davasında, mütalaasını açıklayan savcılık ''örgütün'' varlığının ispat edilemediği gerekçesiyle terör suçundan ceza verilmemesini istedi.

Danıştay saldırısı sanığı Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet

Ergenekon davasının mütalaasında, Danıştay saldırısı dosyası sanığı Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kaynak : AA

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