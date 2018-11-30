Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, savcılık mütalaasını açıkladı.
Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, savcılık mütalaasını açıkladı.
"Ergenekon" davasında, mütalaasını açıklayan savcılık ''örgütün'' varlığının ispat edilemediği gerekçesiyle terör suçundan ceza verilmemesini istedi.
Danıştay saldırısı sanığı Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet
Ergenekon davasının mütalaasında, Danıştay saldırısı dosyası sanığı Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kaynak : AA