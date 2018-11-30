USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katıldı. Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü

Dünya / 30 Kasım 2018 Cuma 23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, toplantı başlamadan önce Costa Salguero Fuar Alan'ında liderleri tokalaşarak karşıladı.

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE'Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti. Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü.

Arjantin Devlet BaşkanıDevlet BaşkanıCumhurbaşkanlığıMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı