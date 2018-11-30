Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, toplantı başlamadan önce Costa Salguero Fuar Alan'ında liderleri tokalaşarak karşıladı.



Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.



HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE'Yİ KABUL ETTİ



Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti. Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.



ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü.



