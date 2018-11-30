2 YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 2 teröristin Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. YPG/PYD üyelerinin İstanbul'a geldiğini tespit eden emniyet güçleri, yapılan çalışmaların ardından 26 Kasım'da örgüt üyelerinin saklandıkları adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan PYD/YPG üyeleri, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 YPG'li, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Örgüt üyelerinin Suriye'de PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüklerini kabul ettikleri ileri sürüldü. Kaynak : İHA

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