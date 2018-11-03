YPG'lilere toplu cenaze töreni

Amerika'dan aldıkları destekle Suriye'nin kuzeyine yuvalanıp Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden teröristlere son dönemde büyük darbeler vuruldu.



Zeytin Dalı Harekatı ile bölgede büyük bir terörist temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, sıraya Fırat'ın doğusunu aldı.



TABUTLAR SIRALANIYOR...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalini vermesinden sonra başlayan operasyonlar kapsamında 14 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.



Öldürülen teröristlerden 5'inin cenazesi PKK paçavralarıyla kaldırıldı.







"HENDEKLER MEZARINIZ OLACAK"



Başkan Erdoğan, bölgede kazılan hendeklerin teröristlere mezar olacağını net bir şekilde söylemişti.