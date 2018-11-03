Ünlü isim öldürüldü! Ülkede şok

Hak'ın oğlu Hamidul Hak'ın, Pakistan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Hak, Ravalpindi ve İslamabad kentleri arasındaki Bahria Town bölgesinde bulunan evinde bıçaklı saldırıya uğradı.



Hamidul Hak, 'Yatak odasında dinlenirken eve giren bir kişi tarafından bıçaklanmış. Tehditler aldığı için polise ihbarda bulunup koruma talep etmiştik. Bir iş için dışarı çıkan şoförü döndüğünde, babamı kanlar içinde buldu.' dedi.



Birçok yerinden bıçaklanan Mevlana Samiul Hak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılması üzerine protestoların da yaşandığı İslamabad'da Vali Yardımcısı Hamza Şefkat, halka sokağa çıkmama çağrısında bulundu.



Suikastın ardından Çin'de bulunan Başbakan İmran Han da saldırıyı kınadığını duyurarak, 'Ülke önemli bir din adamından mahrum bırakıldı. Hak'ın hizmetleri unutulmayacak.' dedi.



Han saldırının soruşturulması talimatı verdi.



1980'lerde ikiye ayrılan İslam Alimleri Cemiyeti Partisi'nin diğer kanadı olan İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Fazl'ın (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman da saldırıyı kınayan bir açıklama yaparak, 'Daru'l Ulum Hakkaniye medresesi mezunu olarak benim de Hak'la saygıya dayalı güçlü bir ilişkim vardı. Allah sevenlerine ve ailesine sabır versin.' diye konuştu.



Çocuk felci aşısı için teşvik etti



Pakistan'da siyaset yapan en önemli dini liderlerinden kabul edilen Hak, 1936'da doğdu.



Tefsir ve hadis gibi birçok İslami ilimde uzman olan Hak, Pakistan parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da 1985-1997 yılları arasında görev yaptı.



Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletindeki etkili medreselerden Daru'l Ulum Hakkaniye'nin liderliğini yürüten Hak, eyaleti yöneten Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile de yakın ilişkiler içindeydi.



Han'ın 25 Temmuz seçimlerinden sonra iktidara gelmesini de destekleyen Hak, PTI'dan Senato seçimlerine aday olsa da kazanamadı.



Afganistan birçok Taliban üyesi ve liderinin Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesinde eğitim almasından dolayı Taliban üzerinde etkisi olduğu düşünülen Hak'tan örgütü diyalog masasına getirmek için destek istiyordu.



Ancak Hak'ın, çocuk felci aşısını yasaklayan Taliban'a karşı 2013'te yaptığı, 'Tıp alanında uzman doktorlara göre bu ölümcül hastalığa karşı aşılanmak hastalığın önlenmesine yardımcıdır. Bu nedenle bu hastalık karşısında aşılanmak zararlı değildir.' açıklaması örgütle arasını açtı.

