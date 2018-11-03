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Uganda Büyükelçisi Ankara'ya geri çağrıldı

Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüleri nedeniyle Ankara'ya geri çağrıldı.

Güncel / 03 Kasım 2018 Cumartesi 13:44
Uganda Büyükelçisi Ankara'ya geri çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uganda'da 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler, tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede büyükelçi geri çağırılmıştır' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da konuyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy da Yavuzalp'in geri çağrıldığı bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Yavuzalp Uganda'da ev sahibi olduğu 29 Ekim resepsiyonunda Antik Yunan kıyafetlerine benzer bir kostümle görüntülenmişti.

Görüntüler tepkiye neden olmuştu. Kaynak : İHA

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