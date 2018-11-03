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Selim Demiroğlu öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda ölü ele geçirilen 8 teröristten 1'inin sözde Cudi sorumlusu Selim Demiroğlu olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 03 Kasım 2018 Cumartesi 14:08
Selim Demiroğlu öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta bir mağara içinde tespit edilen 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı. TSK, Şırnak'taki operasyon'da 600 bin TL ödülle turuncu listede aranan PKK'nın sözde Cudi sorumlusu Selim Demiroğlu öldürüldüğünü duyurdu.

ŞIRNAK OPERASYONUNDA 18 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda bir mağara içinde tespit edilen 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, il genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda ise 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

8 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ilinde terörle mücadele operasyonları kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, "İl Jandarma komutanlığınca, 2 Kasım 2018 tarihinde başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda, Silopi ilçesi Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 terörist tespit edilmiş olup; mağaraya yapılan operasyonla 8 terörist silah, techizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

600 BİN TL İLE ARANIYORDU

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan, PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

Cudi Dağı'ndaki mağarada etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 1973 Hakkari Çukurca doğumlu, örgüte 1997 yılında katılan, Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu kategori"de yer alan, 600 bin lira ödülle aranan Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.


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