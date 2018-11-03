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Pasaportlarla ilgili yeni düzenleme!

Pasaportlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Yeşil pasaport alabilmek için her yıl ihracat şartı kaldırıldı. Son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda ise, ihracatçı yeşil pasaport alabilecek.

Güncel / 03 Kasım 2018 Cumartesi 10:58
Pasaportlarla ilgili yeni düzenleme!

İhracatçıların hususi damgalı pasaport çıkarma şartları kolaylaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklayama göre daha önce ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi için her takvim yılında ihracat yapma şartı aranıyordu. Bu şart değiştirilerek son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda olması, yeşil pasaport verilmesi için yeterli olacak.

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14' üncü maddesi kapsamında, “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” geçen yıl Mart ayında yürürlüğe girmişti. Buna göre "Karar"da belirtilen tutarda ihracat yapan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabiliyordu. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" da değişiklik yapıldı.

İhraçatçıya yeşil pasaport, üç yılın ihracat ortalamasına göre verilecek

Yapılan son değişiklikle hususi damgalı pasaport verilmesi için “her takvim yılında ihracat yapmak şartı” kaldırıldı.İhraçatçı artık son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda ise, firma yetkililerine hususi damgalı pasaport alabilecek. 23 Mart 2017'de başlayan uygulama kapsamında ihracat yapan firma yetkililerine bugüne kadar 7 bin 294 hususi damgalı pasaport verildi.

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