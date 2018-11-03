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Erdoğan, Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Trump ile Paris'te yüz yüze görüşeceklerini belirtti.

Siyaset / 03 Kasım 2018 Cumartesi 19:02
Erdoğan, Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında  11-12 Kasım'da Trump ile Paris'te yüz yüze görüşeceklerini söyledi.

Erdoğan, Trump'ın 'Halkbank' konusunda talimat vereceğim'' dediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

'İlişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Ticaret hacmimiz 10 milyar doları yakalayacak.

Şirketlerimiz ortak projelere imza atar hale geldiler. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı, tanımayacağımızı vurguladık. Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum'



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun açıklamaları;

'(Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı) Son derece verimli geçti. Türkiye sadece komşu değil kilit ortağımız. Kırım için beraber çalışmaya kararlıyız. Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik'

CumhurbaşkanıDevlet BaşkanıKırımTürkiyeDonald Trump


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