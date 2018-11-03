Erdoğan'dan öğrenci andı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde, GZT'nin de ana medya sponsorlarından biri olduğu Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından birisinde gençlerle ilgili alt kurul oluşturulmasını gündemimize alabiliriz. Buradan bu müjdeyi de gençlerimize veriyoruz.



Devletin de toplumun da asli görevi gençleri tanımlamaktan ziyade anlamaya çalışmaktır. Gençlerle sürekli yüz yüze görüşmemiz, konuşmamız şart. Gençlerle buluşmaya hep önem verdim, vermeye de devam ediyorum.



'218 kütüphaneyi modernize ediyoruz'

Gençlerin endişelerini ortadan kaldıracak politikalar geliştirmek bizim en önemli politikalarımızdan biridir.



218 kütüphaneyi modernize ediyoruz. Millet kıraathanelerini gençlerin istifadesine sunuyoruz. Rami Kışlası'nı Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getireceğiz.



Üniversiteye girişte büyük adaletsizlik sorunu da kat sayı problemiydi. Bu mağdurlardan biri de oğlumdu. Kılık kıyafet meselesini çözerek, üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine son verdik.



Kamuda başörtüsü sorununu ortadan kaldırarak gençlerimizin sorunla karşılaşmamasını teminat altına aldık. Silahlı Kuvvetler hariç, yargıda, emniyette olsun böyle bir sorun var mı? Yok. Bugün hem Meclis'te, hem kabinede, hem partimizde gençlerimizin önemli hizmetleri var. Geldiğimizde seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30. Seçilmeyi önce 25, şimdi 18'e indirdik. Ben gencime güveniyorum demektir bu. Bir şeyi görmemiz lazım. Bu insanlar ya tarih bilmiyorlar. Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Öyle bir deha Fatih Sultan Mehmet'e 13-14 yaşında babası padişahlığı verdi. Yaş geliyor 19, 20'ye bir çağı açıp bir çağı kapatıyor. Demek ki bu oluyor. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel hayatında gençlerin varlığının en fazla hissedildiği dönemdeyiz. Şanlı geçmişimizden ders çıkararak istikbalimizi inşa edeceğiz.



'Danıştay'ın kararını iyi niyetli görmüyorum'

Andımız konusunda Danıştay'ın kararının ardından sosyal medyada, bazı yayın organlarında çıkanlar kararlılığımızı daha da artırdı.



İçerik itibarıyla bu metin, bu milletin kültürünü, bakışını ortaya koyan bir metin değildir. Bizim andımız İstiklal Marşı'mızdır.



İstiklal Marşı'ndan daha güzel bir ant olabilir mi? Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki. Ben Türk'üm, Türkçü değilim. Bu metin ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin metnidir. Gazeteci kılıklı provakatörler ekranlardan kin kusmaya başladı. Kimi sözde hukukçuların, televizyonlarda Türkçe ezan zulmünü bile tekrar dillendirenler oldu.