USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak

Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak.

Güncel / 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:48
Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak

Askerlik şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Hafta SonuBedelli Askerlik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı