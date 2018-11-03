Beypazarı'nda yaklaşık 10 bin yerli, 4 bin ise Suriyeli işçinin çalıştığı havuç üretimi, Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Beypazarı'nda sabah erken saatlerde tarlaya ulaşan işçiler havuç sökümü yapıyor. Tarlada toplanarak çuvallara doldurulan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, genellikle kadınların çalıştığı paketleme kısmına ulaşıyor. Sebze halleri ve marketlerde Beypazarı havucu ismi ile yer alan havuçlar, ev hanımlarınca özellikle tercih ediliyor.



Beypazarı'nda 20 bin dekar havuç ekili alan bulunuyor. Havuçların bir kısmı günlük kullanıma, bir kısmı kuyulama, bir kısmı da soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Kuyulardaki havuçlar Şubat-Mart aylarına kadar, soğuk hava depolarına koyulan havuçlar ise Mayıs-Haziran aylarına kadar sevkıyatı yapılıyor.



4 bin Suriyeli havuç hasadı yapıyor



Beypazarı Bostancıları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ahmet Gencer, havucun anavatanının Beypazarı olduğunu aktardı. Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Beypazarı'nın karşıladığını ifade eden Gencer, şunları kaydetti:



“Türkiye genellik de yaklaşık 600 bin ton havuç üretilmektedir. Bunun yaklaşık yüzde 40'ını Beypazarı üretiyor. 20 bin dekar alanda 200 bin tona yakın havuç üretiyoruz. Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var. Beypazarı'nda 4 bin civarında Suriyeli kardeşlerimize iş imkânı sunuyoruz. 12 ay boyunca havuç yetiştiriyoruz. Yaz döneminde yazlık dediğimiz havuçlarımız yetiştiriyoruz. Mayıs ayından Ekim ayına kadar. Ekim ayından itibaren kışlık dediğimiz havuçlarımız yetişiyor. Kış havucu Ekim ayından başlar Nisan ayına kadar toprakta donmadığı sürece devam eder.”



Havuç üreticisi Nezaket Kaşak, havuç emek isteyen bir ürün olduğunu belirtti.



Kaşak, “Sabah 7 ‘den başlayıp akşam 5'e kadar tarlada çalışıyoruz. Tarla ve yıkama ile birlikte 17 çalışanımız var. 4 tane Afganistan vatandaşı çalışanız yer alıyor. Tarım ağırdır ve havuçta emek istiyor. Traktör, 8 ile 10 arasında tarlaya girerek sürüyor, tırmıklıyor, ilacını atıyor ve daha sonrada tohumlar ekiliyor. Ekimden sonra 24 saat boyunca sulamasını yapıyoruz. Hava durumuna bağlı olarak bir işçi günlük 15-20 çuval havuç çıkarıyor” dedi.



35 çuval havuç çıkarıyor



Kış aylarının soğuk olmasından dolayı havuç çıkarmanın zor olduğunu söyleyen Burak Belen, “Askerden yeni geldim. İş bulamadığımdan dolayı tarlada havuç topluyorum. Günlük yevmiye usulü burada çalışıyorum. Havuç genelde kadın işidir. Erkeklerinde olması gereken yerler var. Toplanan havuçları traktöre yükleyip boşaltıyoruz. Sabah 5'de kalkıp 7'de iş başı yapıyoruz. Sabahları çok fazla soğuk oluyor. Tek başıma 30-35 çuval havuç çıkarıyorum” dedi.



Elvan Akkayaoğlu ise “Tarladan gelen havuçlar burada yıkanıyor. İyi, orta boy ve kırık olanları kasalara koyuyoruz. Kötü durumda olanlar atılmayıp hayvanlara gönderiyoruz. Havuç her türlü değerlendirilebilir. Suyu sıkılır, böreği, tatlısı, lokumu yapılıyor” ifadesini kullandı. Kaynak : İHA

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