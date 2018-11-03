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26 araç birbirine girdi: 14 ölü

Çin’de bir kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 26 araç birbirine girdi. Yaşanan kaza sonucu 14 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 03 Kasım 2018 Cumartesi 21:28
26 araç birbirine girdi: 14 ölü

Çin’in Lanzhou kentinde bir kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 26 araç birbirine girdi.

Yaşanan zincirleme kazada kamyon şoförü de dahil olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybetti ve 27 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre feci kaza, Lanzhou ve Haikou kentleri arasındaki karayolunun 200’üncü kilometresinde meydana geldi. Kazadan sonra olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Kaynak : İHA

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DireksiyonSağlık EkibiKamyon Şoförü


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