Yemen'de ülke nüfusunun yarısı yardıma muhtaç

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği'nin yaptığı açıklamada, 2015 yılı Mart ayından beri yaşanan silahlı çatışmalardan etkilenen ve yardıma muhtaç halka, acil yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.



24 milyon nüfusu olan Yemen'de, 2015 yılı Mart ayından bu yana devam eden silahlı çatışmalarda 11 bin 251 kişi hayatını kaybettiği ve 30 bin kişinin yaralandığı hesaplanırken, 12,9 milyon kişi yeterli gıdaya erişemiyor ve 16 milyon kişi temiz suya sıkıntısı çekiyor. 15,2 milyon insan sağlık hizmetlerinden yoksun ve 5 yaş altı 850 binden fazla yetersiz ve kötü besleniyor. Çatışmalar sonrasında 3 bin 500 okulun kapanarak, bir milyon 800'den fazla çocuk eğitim alamadığı kaydedildi.



'Acil yardım edilmeli'



Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan çatışmalar nedeniyle ülke nüfusunun yarısı olan 2 milyonu bebek olmak üzere 12,9 milyon insan yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ve 16 milyon insanın da temiz içme suyuna muhtaç olduğunu söyledi.



Yemen için bu sebeple acil yardım kampanyası başlatıldığını açıklayan Muhammedoğlu, '2015 yılından bu yana Yemen'de devam eden çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı ve milyonlarca insan yerlerinden edildi. Gıda, tıbbi malzeme ve akaryakıtın çoğunu dışarıdan ithal eden Yemen, yaşadığı insani kriz yüzünden açlık ve susuzluk tehlikesi yaşıyor. Yemen'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayarak acil yardım edilmeli. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışmalara başladı' dedi.



Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, iç savaş ve kıtlığın yaşandığı Yemen'de bölgede şuan etkili olan kasırga ve sel sonrası bölgeye acil yardımların hızlandırıldığını bildirdi. Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkili olan Luban Kasırgası ve sel nedeniyle 15 kişi yaralandı, 13 ev hasar gördü. Sağanak sonucu oluşan selde El-Gayza ilçesinde 13 ev kısmen veya tamamen yıkılırken, ilçedeki yaklaşık 100 aile tahliye edilerek okullara yerleştirildi. Kasırga nedeniyle ilçedeki elektrik sisteminin yüzde 90'ının hizmet dışı kaldığı ve kasırganın devam ettiği vurgulandı. Dernek Başkanı Ahmed Muhammedoğlu yardım çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: ”Bombardıman altında, yaprak tüketerek hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerimize siz de ilaç, battaniye, gıda paketi, bebek maması, bebek bezi ve bisküvisi, kıyafet, su, hijyen kitinin bulunduğu ‘Acil Yaşam Paketi' ile yardım edin'. Kaynak : İHA

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