USD (Alış - Satış) : 5,25 - 5,26 EURO (Alış - Satış) : 5,92 - 5,93

Yarım zaman tam maaş

Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği yarı çalışma yönetmeliğinde sona gelindi. Yönetmelik hem annenin hem de babanın aynı anda izin yapmasını sağlayacak. Hangi unvanların yer aldığı da belirlendi.

Ekonomi / 29 Kasım 2018 Perşembe 10:38
Yarım zaman tam maaş

Hem özel sektörde hem de kamuda görevli anne ve babalara çocuğu ilkokul çağına gelene kadar yarım çalışma hakkı tanıyan yasanın memurları ilgilendiren yönetmeliğinde sona gelindi.

Taslak metnin detaylarına ulaşıldı. Buna göre, memur anneler ve babalar, 1 ay öncesinden çalıştığı kuruma dilekçe ile başvurarak yarı zamanlı çalışabilecek. Sabah'ta yer alan habere göre imkânın şube müdürleri ile dengi ve üstü yöneticiler dışında tüm kadroları kapsaması bekleniyor. Ancak bu aşamada değişiklik yapılarak yöneticiler de kapsama alınabilir. Bunun için unvanları belirleyen iki cetvel de hazırlandı.

SİSTEM ŞÖYLE İŞLEYECEK:
Doğum yapan anne memur ilk çocukta 2, ikincide 4, 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı izin kullanabilecek. Maaşı tam ödenecek.

Memur anneler doğum sonrası izinlerinin, babalar da babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar yarı zamanlı çalışabilecek.
Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı olmayacak. Eşler bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde faydalanacak.

Memurlar yarı zamanlı çalışmaya başlamadan 1 ay önce dilekçe ile kuruma başvuracak. Dilekçede, çalışma usulü ile günlük çalışma saatlerine ilişkin tercih de belirtilebilecek.

Yarı zamanlı çalışmada haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Haftalık süre, haftada 3 günü ve güne 8 saati aşmamak kaydıyla bölünebilecek. Günde 3 saatten az olmayacak.

Yarı zamanlı çalışmada mali haklar ile sosyal yardımlar yarım ödenecek. Evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışma yapabilecek.

ŞARTLAR BELİRLENDİ
Memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması

Çocuğunun sağ olması

Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması

Kadro unvanının belirlenecek yönetmelik eki cetvellerde yer almıyor olması.

Memur


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı