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Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok!

YouTube’da çektiği videolar ile oldukça büyük bir takipçi ve hayran kitlesine sahip olan Enes Batur Sungurtekin hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı , ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ’kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı.

Televizyon / 29 Kasım 2018 Perşembe 11:27
Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok!
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YoutTube'da 8.8 milyon abonesiyle en çok bireysel aboneye sahip Türk YouTube kullanıcısı Enes Batur Sungurtekin hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.20 Ekim tarihinde yayınladığı videoda amcasına küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan fenomenin o videosu yayınlandığı andan itibaren tepki çekmişti. Videonun yayınlanmasının ardından izleyiciler CİMER'den Enes Batur Sungurtekin hakkkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurularını dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Enes Batur Sungurtekin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.

Fenomen Enes Batur'un ikamet adresinin Antalya'da olması ve şikayetlerin Türkiye genelinde yapılması nedeniyle soruşturma yetkisizlik kararı ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Enes Batur amcası ile yayınladığı video çok fazla tepki alınca, videoyu kaldırmış ve özür dileyip videonun şaka amaçlı olduğunu söylemişti. Kaynak : İHA

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