USD (Alış - Satış) : 5,25 - 5,26 EURO (Alış - Satış) : 5,92 - 5,93

Sıcak Haber : Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına tazminat ödeyecek!..

Ukrayna'nın çağrısına cevap

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna krizinin askeri bir çözümünün olmadığını söyledi.

Dünya / 29 Kasım 2018 Perşembe 14:16
Ukrayna'nın çağrısına cevap

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun NATO’nun deniz desteğini istemesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında çıkan Kerç Boğazı krizinde askeri bir çözümün olmadığını söyledi.

Rusya’yı iki ülke arasında çıkan gerginlik yüzünden suçlayan Merkel, “Ukrayna tarafının da mantıklı olmasını istiyoruz çünkü böyle anlaşmazlıklara askeri çözüm bulunmadığından, yalnızca mantıklı ve diyalog yoluyla işleri çözebiliriz" dedi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Angela MerkelAlmanyaUkraynaDevlet BaşkanıDiyalog


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı