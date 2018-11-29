Trafik polisine trafik cezası

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da bir vatandaş Muratpaşa ilçesi Hüsnü Karakaş ve Recep Peker Caddesi üzerindeki kaldırıma park eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, '5442' resmi plakalı aracı park eden polis memuruna 'yaya kaldırımına park etmek'ten 108 lira idari para cezası uyguladı. Kaynak : İHA

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