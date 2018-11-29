Uzun bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen şahıs, akşam saatlerinde eline geçirdiği silahla önce ikamet ettiği evin içerisinde, ardından da evden dışarıya ateş etti.



Evde bulunan yakınlarını da silahla rehin aldığı öğrenilen akli dengesi yerinde olmayan şahsın açtığı ateş sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin silahlı şahsı ikna çabası devam ediyor.





