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Şişli'de silah sesleri… Akıl hastası dehşet saçtı

İstanbul Şişli'de bir evden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Polisin, ailesiyle birlikte yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şahsı ikna etmek için çalışması sürüyor.

3. Sayfa / 29 Kasım 2018 Perşembe 16:48
Şişli'de silah sesleri… Akıl hastası dehşet saçtı

Uzun bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen şahıs, akşam saatlerinde eline geçirdiği silahla önce ikamet ettiği evin içerisinde, ardından da evden dışarıya ateş etti.

Evde bulunan yakınlarını da silahla rehin aldığı öğrenilen akli dengesi yerinde olmayan şahsın açtığı ateş sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin silahlı şahsı ikna çabası devam ediyor.


PolisRehin


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