Resmi aracı yaya kaldırımına park eden trafik polisine ceza

Antalya'da kullandığı resmi aracı yaya kaldırımına park eden trafik polisine 108 lira idari para cezası yazıldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde yürüyüş yapan bir vatandaş, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın kaldırıma park ettiği yönünde sosyal medyada paylaşımda bulundu.



Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Recep Peker Caddesi kesişimindeki yaya kaldırımına '5442' resmi plakalı aracı park eden polis memuruna 'yaya kaldırımına park etmek'ten 108 lira idari para cezası uyguladı. Kaynak : AA

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