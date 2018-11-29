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Otogaza indirim geldi

Benzin ve mazottaki kademeli indirimlerin ardından otogazın litre fiyatında da 6 kuruş indirim gerçekleşti. Eşel mobil sistemden dolayı indirim pompaya yansımayacak.

Ekonomi / 29 Kasım 2018 Perşembe 16:41
Otogaza indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, '29 Kasım tarihinde geçerli olmak üzere, LPG otogazda 6 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistem gereği indirim oranı kadar ÖTV'den artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır' denildi.

14 KURUŞ ÖTV DESTEĞİ BULUNUYOR

Eşel mobil sistemine ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde ise geçen hafta sıfırlandı. Otogazın litresinde ise bugün itibarıyla litre başına 14 kuruş ÖTV desteği bulunuyor.


TwitterPetrol


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