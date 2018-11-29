Otogaza indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, '29 Kasım tarihinde geçerli olmak üzere, LPG otogazda 6 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistem gereği indirim oranı kadar ÖTV'den artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır' denildi.



14 KURUŞ ÖTV DESTEĞİ BULUNUYOR



Eşel mobil sistemine ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde ise geçen hafta sıfırlandı. Otogazın litresinde ise bugün itibarıyla litre başına 14 kuruş ÖTV desteği bulunuyor.





