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İYİ Parti o illerde ısrarlı

Muharrem Sarıkaya, CHP ile yürütülen görüşmelerde İYİ Parti'nin bazı illeri istediğini yazdı.

Siyaset / 29 Kasım 2018 Perşembe 11:48
İYİ Parti o illerde ısrarlı

Yerel seçimlerde ittifak yapmak isteyen CHP ile İYİ Parti arasında görüşmeler devam ediyor.

İki partiden yetkili isimler sürekli görüşme halindeyken, görüşmelerin bir noktada tıkandığı kulislerde konuşuluyor.

İŞTE O İLLER

İYİ Parti'nin bazı illerde ısrarcı olduğu iddia edilirken, Gazeteci Muharrem Sarıkaya o illeri yazdı.

Sarıkaya, görüşmelerin büyükşehirlerde tıkandığını yazarken 'İki parti arasında kriz olduğu söylenemez ancak, görünen pürüzün nedeni tek büyükşehirde, Ankara'ya dayanıyor…İYİ Parti, “Madem İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük illeri terk ediyoruz, o zaman iki büyükşehir de bize kalsın; Ankara ve Antalya'da ısrarımız var” diyor. Son görüşmeden bu yana CHP'den Bülent Tezcan ile İYİ Parti'den Koray Aydın tekrar bir araya gelmemiş olsa da başka kanallardan devam eden görüş alışverişi müzakere masasına oturmayı tıkıyor.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Koray AydınBülent TezcanMuharrem SarıkayaChpİyi Parti


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