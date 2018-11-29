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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 29 Kasım 2018 Perşembe 22:07
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada harekat neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildiği bildirildi. Harekat kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 14 bölücü terörist de etkisiz hale getirildi.

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