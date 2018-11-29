Güpegündüz gasp kamerada

Gaspçı dehşeti Pendik Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışan kişi bankadan 500 bin TL çektikten sonra aracıyla şirketine yöneldi. Şirketin önüne gelen vatandaş araçtan indiği sırada başka bir araçtan inen gaspçı, şahsın elindeki çantayı almaya çalıştı. Vatandaşla gaspçı uzun süre boğuşurken, diğer gaspçı da araçtan indi. Parayı alan şahıslar araca binerken vatandaş da gaspçıların peşinden koştu. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gaspçı, vatandaşa sarılıyor ve çantayı almaya çalışıyor. Bu sırada boğuşma yaşanıyor. Ardından diğer gaspçı da araçtan inerek, şahsı engellemeye çalışıyor. Gaspçılar ardından araca binerek hızla uzaklaşıyor



Kaynak : İHA

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