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Güpegündüz gasp kamerada

İstanbul Pendik’te gözü dönmüş gaspçılar, bir kişinin bankadan çektiği 500 bin lirayı çalıştığı şirkete götürürken gasp etti. Gasp anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Yaşam / 29 Kasım 2018 Perşembe 13:38
Güpegündüz gasp kamerada
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Gaspçı dehşeti Pendik Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışan kişi bankadan 500 bin TL çektikten sonra aracıyla şirketine yöneldi. Şirketin önüne gelen vatandaş araçtan indiği sırada başka bir araçtan inen gaspçı, şahsın elindeki çantayı almaya çalıştı. Vatandaşla gaspçı uzun süre boğuşurken, diğer gaspçı da araçtan indi. Parayı alan şahıslar araca binerken vatandaş da gaspçıların peşinden koştu. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gaspçı, vatandaşa sarılıyor ve çantayı almaya çalışıyor. Bu sırada boğuşma yaşanıyor. Ardından diğer gaspçı da araçtan inerek, şahsı engellemeye çalışıyor. Gaspçılar ardından araca binerek hızla uzaklaşıyor

Kaynak : İHA

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