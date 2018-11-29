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Gözaltına alınırken polisleri darp etti

Aksaray’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıkan şahıs, kendisini gözaltına almak isteyen iki polis memurunu darp ettikten sonra kaçmak istedi. Polislerin yakalayıp gözaltına aldığı şahıs, gazetecilere "Ağabeyim ben bu memurlara vurdum, doğrudur" diyerek suçunu itiraf etti.

3. Sayfa / 29 Kasım 2018 Perşembe 14:38
Gözaltına alınırken polisleri darp etti
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Olay, Küçük Bölcek Caddesi Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan trafik ve asayiş ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Hüseyin T.'nin (57) GBT sorgusunu yapan polis, şahsın dolandırıcılık suçundan Konya Ağır Ceza Mahkemesinden 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri, şahsın saldırısına uğradı. Trafik ve asayiş ekiplerinde görevli polis memurları Özden Y. (26) ve Ahmet Ş.'ye (29) vuran şüpheli daha sonra kaçmak istedi. Polislerin peşinden koştuğu Hüseyin T., yakalandıktan sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

'Vurdum ağabey'

Sağlık kontrolünden geçirilmek için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Hüseyin T., burada kendini görüntüleyen gazetecilere suçunu itiraf etti. Hüseyin T., hastanede “Ağabeyciğim, ben bu memurlara vurdum, doğrudur” dedi.

Gazetecinin “Vurdun mu?” sorusuna ise 'Vurdum ağabey. Evet abim. Bunlar polis değil” diye cevap verdi.

Darp edilen 2 polis memuru ise hastanede sağlık raporu alarak şüpheliden şikayetçi oldu. Kaynak : İHA

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