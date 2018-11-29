Evden kaçan liseli kızlar polise zor anlar yaşattı

Adapazarı'nda lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K., dün akşam saatlerinde evden kaçtı.



2 kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde dolaştı.



Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.



YEREL TELEVİZYON KANALINA RÖPORTAJ VERDİLER



2 kız, Sakarya'da yayın yapan TV264 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Dök İçini Rahatla' isimli programın sokakta kurduğu alanda röportaj verdi.



POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR



Liseli kızlar, röportaj sonrası yolun karşısına geçtikleri sırada karşılarında polisi görünce kaçmaya başladı. Ekipler, kızları yakalayarak polis aracına götürmek istedi.



KIZLARI KELEPÇELEMEK ZORUNDA KALDILAR



Kızlar kendilerini polis otosuna bindirmek isteyen ekiplere güçlük çıkardı. Polislere yumruk ve tekmeler savuran kızlar, çığlıklar atarak kendilerini yere attı. Polis, kızları araca bindirmek için büyük çaba sarf etti. Polisler, yere yatırdıkları kızları kelepçeledi.



Bu sırada çok sayıda vatandaş ise olay yerinde toplanarak şaşkınlık içinde olup biteni izledi.



Güçlükle polis aracına bindirilen kızlar ailelerine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





