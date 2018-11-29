Erzurum özel yetenekli öğrencilerini seçiyor

Merkez Palandöken ilçesi 1. 2. ve 3. sınıf öğretmenleri için düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz' un yanı sıra Şube Müdürü Orhan Beyazlı, Erzurum BİLSEM Müdürü ve RAM Müdürü katıldı.



Öğretmenliğin vebali çok olan bir meslek olduğunu hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz öğretmenlerden özellikle bu konuda dikkatli davranarak özel yetenekli öğrencileri tespit etmelerinin çok mühim bir mesele olduğunu vurguladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz konuşmasında özellikle sınıf öğretmenlerinin, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin zihin dünyasında ve eğitim hayatında çok mühim ve belirleyici bir yeri olduğunu, bu sebeple öğretmenlerin öğrencilerimizi milli, manevi ve insani değerlerle bir sanatçı hassasiyetiyle süsleyerek geleceğin büyük ve müreffeh Türkiye'sine armağan etmelerinin en büyük beklentileri olduğunu söyledi.



Bilim Sanat Merkezleri okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren ve Erzurum'da bir adet bulunan kurum şu anda 256 öğrenciye eğitim veriyor.



Dönem başvuruları ise 3 Aralık'ta başlayıp 12 Temmuz 2019 kadar sürecek. Kaynak : İHA

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