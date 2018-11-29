Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketi öncesi basın toplantısı düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini aktardı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bugün bizim Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, Ukrayna'yla devam eden süreç vardı. Bu konuyu her iki tarafla görüştük. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız' açıklamasında bulundu.



S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ



Erdoğan, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi ile milli parayla alışveriş yapma konusunda “İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır' ifadesini kullandı.



G20 ZİRVESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin 'G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz. Ticaret konusu, son dönemde özellikle bazı ülkelerin tek taraflı korumacılık yanlısı eylemleri sebebiyle ciddi tartışmalara yol açıyor. Serbest ve adil uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyümenin ana itici unsurlarından biridir. Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadele edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Zirve kapsamında bu konuların yanında eğitim, sağlık, istihdam, tarım, kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız. Programımız çerçevesindeki resmi toplantıların dışında muhataplarımızla pek çok ikili görüşme de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyle küresel ekonomik ve siyasi konuları ele alma fırsatı bulacağız.' şeklinde konuştu.



PARAGUAY VE VENEZUELA ZİYARETLERİ



Erdoğan, zirvenin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek Latin Amerika ve Karayipler'e açılım politikaları çerçevesinde, bölgedeki büyükelçilik sayısını 16'ya çıkardıklarına vurguladı. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



'Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 misyonumuzla bölgede en geniş temsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna yükseldik. Paraguay'a yapacağımız ziyaret, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ile büyükelçiliğimizin açılmasından da yararlanarak, siyasi alandaki iyi ilişkilerimizi, diğer alanlara taşımayı, genişletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliğimizi daha ileri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.'



Kaynak : İHA

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