Edirne'den sonra o bölgeyi şiddetli yağış vurdu

Saat 14.00 sıralarında etkisini arttıran yağış nedeniyle, Bodrum merkezin yanı sıra bağlı mahallelerde sele neden oldu. Yollar dereye dönerken, pek çok araç yolların sular altında kalması nedeniyle mahsur kaldı, trafik kilitlendi.



İtfaiye ve belediye ekipleri yağış sonrası oluşan su baskınlarını önlemek için seferber oldu. Ev, iş yeri ve araçların zarar gördüğü yağış nedeniyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor.







KRİZ MASASI OLUŞTURULDU



Yağış ve sonrasında oluşan sel baskınları nedeniyle kriz masası oluşturulurken, itfaiye, Akut, polis ekipleri de çalışma başlattı. Sağanak yağışın devam ettiği Bodrum'da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.







Yağış ve sonrasında oluşannedeniyle kriz masası oluşturulurken, itfaiye, Akut, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'ne ait ekiplerin yanı sırade çalışma başlattı. Sağanak yağışın devam ettiği Bodrum'da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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