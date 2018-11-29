E-Ticaretin odak noktalarından birini web sitesi oluşturuyor

Alışverişte web sitelerinin zaman problemini de ortadan kaldırdığını belirten İWT Web Tasarım Ajansı Satış Direktörü Levent Tunalı, dijital dünyanın iki binli yılların başına doğru olan gelişiminin dünya ticaretini pozitif etkilemeye başladığını kaydetti.



Tunalı, “Özellikle web 2.0 teknolojisinin hayata geçmesiyle dünya ticaretinin büyük bölümü web tabanlı internet sitelerine ve web tabanlı uygulamalara kaydı. Tabii ki bu durum tesadüf değildi, kalabalıklaşan nüfusa alışveriş alanları açma, zamanı etkin ve etkili kullanmanın yanı sıra tanıtım ve yatırım maliyetlerini düşürme istekliliğini en başta sayabiliriz. Günümüzde web teknolojileri oldukça gelişse de etki ve işe yararlılık konusunda müşterinin kafası hala karışık. Bu noktada merdiven altı imalatlar yüzünden sektörde ciddi bir güven sorunu oluşmuş durumda. Web tasarımı isteyen müşteriler ve son kullanıcılar açısından özellikle belirtilmekte fayda olan konular vardır. Bunlar, web siteleri kesinlikle ihtiyaca göre analiz edilmeli ve işin profesyonelleri tarafından kullanıcılara özel kodlanarak oluşturulmalıdır. Hazır kullanılan site kalıpları; güvenlik zaafiyeti içerebilir, marka imaj ve kalitesine zarar vererek müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir ve geliştirilebilir olmadıkları için ileride doğacak alt yapı ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir. İkinci olarak web sitesinin barındığı hostingller, sitenin devamlılığı için yedeklenebilir olmalı ve site hızı için geniş bant kullanma imkanı sağlamalıdır. Üçüncü olarak site tasarımı firma ya da kurumun faaliyet gösterdiği alana, hedef kitlesine, iletmek istediği mesaja göre yapılandırılmalı grafikleri, kaligrafisi ve bütünlüğü bu etkenlere göre tasarlanmlalıdır. Tüm bunlar web tabanlı mobil uygulamalar ve tüm tarayıcılarla uyum içinde çalışmalıdır. Şirketlerin ya da kurumların tüm tanıtım ve marka süreçlerinde hayati öneme sahip olan web siteleri için çok daha duyarlı ve dikkatli olmalarının önemine bir kez daha vurgu yapmakta fayda var. Yetkililer tüm marka ve satış faaliyetlerini etkileyecek web tasarımı kararını verirken muhakkak profesyonellerle çalışmaları ve hiç bir zaman “Web Sitesi” deyip geçmemeleri gerektiğini unutmamalıdırlar” dedi.



Kaynak : İHA

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