Doların düşüşü devam ediyor

Dolarda yaşanan düşüş devam ediyor. Bugün, son ayların en düşük seviyesini gören dolar 5,13 seviyelerine kadar geriledi. Doların yeni direnç noktası 5,10 olarak görülüyor.



DÜŞÜŞÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR



Özellikle, Türkiye'de yaşanan ekonomiye istikrar kazandırma sürecinde alınan önlemler, meyvelerini vermeye devam ederken ekonomi uzmanları doların düşüşünün devam edeceğini belirtiyor.







Özellikle, yakın vadede 5,08 - 5,05 bandına ulaşılması beklenen dolar, yeni yıla düşüşle girdiği taktirde trendini bozmayacağı düşünülüyor.



EURO DA ERİYOR



Dövizde düşüş sadece dolarda yaşanmıyor. Euro değerlerinde de düşüş trendi devam ederken, bugün euro TL karşısında 5,86 seviyelerine kadar geriledi.