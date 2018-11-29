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Doların düşüşü devam ediyor

Ekonomide alınan önlemlerin ardında dolarda düşüş devam ederken, dolar bugün 5.13 ile son ayların en düşük seviyesini gördü.

Ekonomi / 29 Kasım 2018 Perşembe 15:11
Doların düşüşü devam ediyor

Dolarda yaşanan düşüş devam ediyor. Bugün, son ayların en düşük seviyesini gören dolar 5,13 seviyelerine kadar geriledi. Doların yeni direnç noktası 5,10 olarak görülüyor.

DÜŞÜŞÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Özellikle, Türkiye'de yaşanan ekonomiye istikrar kazandırma sürecinde alınan önlemler, meyvelerini vermeye devam ederken ekonomi uzmanları doların düşüşünün devam edeceğini belirtiyor.



Özellikle, yakın vadede 5,08 - 5,05 bandına ulaşılması beklenen dolar, yeni yıla düşüşle girdiği taktirde trendini bozmayacağı düşünülüyor.

EURO DA ERİYOR

Dövizde düşüş sadece dolarda yaşanmıyor. Euro değerlerinde de düşüş trendi devam ederken, bugün euro TL karşısında 5,86 seviyelerine kadar geriledi.

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