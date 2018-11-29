Çaresiz kadının imdadına SOS Vakfı koştu

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor.



Hayatı boyunca çile çeken ce acılarla mücadele eden Ayşegül hanımın yardımına SOS Vakfı başkanı Nevin Gökçek koştu.



Ayşegül hanımın dertlerini dinleyen ve yaralarına merhem olan SOS Vakfı, sosyal medya hesabından acılı kadının yaşadıklarını paylaştı.







İşte o paylaşım;



Bugün sizlerle Ayşegül Hanım'ın hikayesini paylaşacağız. Ayşegül Hanım'ın yaşam savaşı ve acı dolu hikayesi altı aylık bebekken başlamış. Henüz küçücük ve savunmasız bir bebekken bir horozun saldırısına uğramış. Horoz Ayşegül'ün gözüne saldırmış ve tek gözünü kaybetmesine sebep olmuş. O dönemlerde ailesinin imkanları yeterli olmadığı için çocuklarını tedavi ettirememişler. Bu da yetmezmiş gibi Ayşegül 12 yaşında daha büyük bir acıyı kaldırmak zorunda kalmış. Ayşegül 12 yaşında annesini kaybetmiş ve bir gözüyle yaşamayı öğrenmişken şimdi annesiz yaşamayı da öğrenmek zorundaymış. Babasının tekrar evlenmesiyle bir de üvey anne problemiyle karşı karşı kalmış. Üvey anne Ayşegül'ü istememiş ve babası da onu kendinden yedi yaş büyük ve şizofren hastası olan bir adamla evlendirmiş. Eşinden üç tane çocuğu olmuş. Fakat talihsizlik devam etmiş ve evlatlarından biri engelli doğmuş. Ayşegül Hanım yeni hayatında da şizofreninin üstüne ALS hastalığına yakalanan eşiyle yaşamaya mahkum kalmış. Ayşegül Hanım'ın hastalık ve ölümlerle geçen hayatında acılar son bir türlü son bulmamış. Ayşegül Hanım'ın çilesi dört ay önce eşini kaybetmesiyle bir kat daha artmıştır. Maddi manevi zorluğun bin türlüsünü yaşayan Ayşegül Hanım'ın hikayesi içimizi acıttı. Vakıf olarak evinin eksik eşyalarını tamamladık. Eşinin vefatı üzerinden bir yıl geçince de mezarı vakfımız tarafından yaptırılacaktır. Ama asıl sürpriz ve güzel haberi bir sonraki paylaşımızda görebilirsiniz. Ailemize yardımda bulunmak isterseniz. Lütfen vakfımızla iletişime geçiniz.



















