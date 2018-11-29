USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

Başkentte AVM'de yangın paniği

Ankara'da bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında çıkan yangın nedeniyle, içeridekiler tahliye edildi.

3. Sayfa / 29 Kasım 2018 Perşembe 16:49
Başkentte AVM'de yangın paniği

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi'ndeki bir AVM'nin en üst katında bulunan lokantanın havalandırma bacasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında AVM içerisindekiler tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.


Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

PolisAlışverişİran


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı