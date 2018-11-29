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Arjantin ziyareti öncesi kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Münbiç meselesini Arjantin'de konuşacaklarını söyledi.

Güncel / 29 Kasım 2018 Perşembe 00:20
Arjantin ziyareti öncesi kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. G20 Zirvesi'nde ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Paraguay ve Venezuela'yı da ziyaret edeceğim."

Erdoğan basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"MÜNBİÇ MESELESİNİ TRUMP İLE ARJANTİN'DE KONUŞACAĞIZ"

Erdoğan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ukrayna'ya ilişkin görüşme yaptık. Bizden talepleri oldu. Putin ile Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine ileteceğiz. Trump ile İdlib'i konuştuk. İdlib'de de MİT Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız Moskova'daydı. İşin bir ayağı da Münbiç meselesi. Bunu da Trump ile Arjantin'de görüşeceğiz" diye konuştu.

S-400 TESLİMATI

Erdoğan, S-400'alerin teslimatında kullanılan para birimine ilişkin "2019 yılının sonuna doğru Rusya S-400 teslimatını yapacak.Milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olabilir. " ifadesini kullandı.

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