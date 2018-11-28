Trump, G20'de Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal edebilir

ABD Başkanı Trump, Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan “tam rapor” beklediğini kaydetti.



Rusya Devlet Başkanı Putin'le Arjantin'de görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğine dikkati çeken Trump, “Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek.” dedi.



Trump, Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasına değinerek, “Gerginlikten hoşlanmıyorum. Böyle bir gerginliğin yaşanmasını hiç istemiyorum.” ifadesini kullandı.



- Kaşıkçı cinayeti



Bir soru üzerine İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu da değinen Trump, ABD İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın bu cinayette rolü olduğunu söylemediğini iddia etti.



Bin Selman'ın kendisine yönelik iddiaları “defalarca reddettiğini” dile getiren Trump, Riyad ve Washington arasındaki ilişkilerin devam edeceği yönündeki kararının değişmediğini söyledi.



Trump, “Belki yaptı, belki de yapmadı.” ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:



“Fakat bin Selman reddediyor, çevresindeki insanlar reddediyor. CIA de onaylayarak onun yaptığını söylemedi. CIA ‘o yapmadı' da demedi, fakat O'nun yaptığını onaylayarak söylemedi.”



- “Orta Doğu'da kalmamızın bir sebebi Israil”



Trump, Orta Doğu'da bulunan ABD birliklerine ilişkin soruya da yanıt verdi. “Dünya'nın bu bölgesinde kalacak mıyız? Bir sebebi İsrail.” ifadelerini kullanan Trump, petrol fiyatlarının düştüğüne dikkati çekti. Trump, “Orada bulunmamızda petrolün önemi azalıyor. Çünkü şu anda eskisine göre üretimi artırdık. Bu da artık orada olmamıza gerek kalmadığı anlamına geliyor.” dedi. Kaynak : AA

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