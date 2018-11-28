Taksi şoförü dehşet saçtı

İstanbul Çekmeköy'de Nevzat Demir Tesislerinin bulunduğu mevkide seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası motosiklet sürücüsü aracından inerek ticari taksi sürücüsünün üzerine yürüdü. Bu esnada ticari taksi sürücüsü de motosikletli sürücüye bıçak çekti. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü tekrardan motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsünün bıçakla motosiklet sürücüsünün üzerine yürümesi kask kamerasına yansıdı.



Kaynak : İHA

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