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Taksi şoförü dehşet saçtı

İstanbul Çekmeköy’de motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği ticari taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Ticari taksi sürücüsü de kendisine tepki göstererek üzerine yürüyen motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar kask kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:37
Taksi şoförü dehşet saçtı
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İstanbul Çekmeköy'de Nevzat Demir Tesislerinin bulunduğu mevkide seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası motosiklet sürücüsü aracından inerek ticari taksi sürücüsünün üzerine yürüdü. Bu esnada ticari taksi sürücüsü de motosikletli sürücüye bıçak çekti. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü tekrardan motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsünün bıçakla motosiklet sürücüsünün üzerine yürümesi kask kamerasına yansıdı.

Kaynak : İHA

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Ticari TaksiNevzat DemirMotosiklet Sürücüsü


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