Son 88 yılın yağış rekoru kırıldı

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kentte yağış rekoru 1930 yılında saatte metrekareye 110 kilogramla kırıldı. 88 yılın ardından dün geceden bu yana saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Kentte sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapatıldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bölgede bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve fırtına bekleniyor.







HASTANEYİ SU BASTI



Öte yandan kentte hizmet veren bir özel hastaneyi su bastı. Hastanede yatan yaklaşık 50 hasta, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesine nakledildi.







80 YAŞINDAKİ ADAM ARANIYOR



AFAD ekipleri 80 yaşındaki Veysel Evren'in kaldığı ileri sürülen evde arama çalışmaları yapıyor. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri hazır bulundurulurken yaşlı adamın yeğeni en son amcasıyla saat 06.00 sıralarında konuştuğunu söyledi. Evren'in yeğeni 'En son sabah 06.00'da aradım. O zaman da çok yağmur vardı. Çatıya kadar su doluydu. Bekardı zaten. İlerde bir market var, oraya ait, burada bekçilik yapıyordu' dedi.









Kaynak : İHA

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