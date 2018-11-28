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Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın intikamı alındı

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya etkisiz hale getirildi.

Güncel / 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:26
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın intikamı alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden 'Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi. Diğer terörist ise, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'Gri Kategori'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi.

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