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Rusya'dan S-400 füze hamlesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım yarımadasına S-400 füze sistemleri konuşlandıracağını duyurdu.

Dünya / 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:24
Rusya'dan S-400 füze hamlesi

Rus haber ajansı Interfax, Rusya'nın Kırım yarımadasına S-400 füze savunma sistemleri konuşlandıracağını duyurdu. Interfax haberini Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdı.

UKRAYNALI 7 ASKER TUTUKLANDI

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında geçtiğimiz pazar günü Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askeri personelden 7'si tutuklandı.

Kırım'daki Rus mahkemesi, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 askeri personel için 2 aylık tutuklama kararı verdi.

Diğer askeri personelin yargılaması ise sürüyor.



NATO'DAN UKRAYNA'YA DESTEK

NATO'nun 29 müttefiki ise, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim çerçevesinde Kiev yönetimine olan desteğini yineledi.

NATO, Rusya'ya Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısı da yaptı.

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

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