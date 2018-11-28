Putin, Veliaht Prens ile Kaşıkçı cinayetini görüşecek

Uşakov, Arjantin'de yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'nde Putin'in Prens bin Selman ile yapacağı görüşmede, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna değinip değinilmeyeceğine ilişkin sorusuna, “Bu konuda elbette görüşecekler.” yanıtını verdi.



Putin ile Veliaht Prens Selman'ın uluslararası güncel konuları görüşeceği bilgisini paylaşan Uşakov, Yemen, Suriye ve Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına başlaması konularının da görüşmede ele alınacağını dile getirdi.



Kaynak : AA

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