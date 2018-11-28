Okullarda yeni dönem! 2 yıllık hedef gerçekleştirilemezse...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldırmak için okul yöneticilerinin seçimini masaya yatırdı.



Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul müdürlüğü seçiminin dost, ahbap ilişkisinden çıkarılarak uluslararası standartlarda yapılması için çalışma başlatılması talimatı verdi. Hedef odaklı bir yönetim modelinin benimsenmesi için harekete geçildi.



Okullar CEO modeliyle yönetilecek. Okul müdürü, 2 yıllık hedefleri gerçekleştiremezse görevden alınacak. Bakan Selçuk, Türkiye'nin yeni bir atılımın içinde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü şekilde farklı bir sistematik yaklaşımdan söz edildiğini, bundan sonra söylenecek her şeyin de bu zemin üzerinde yer alacağını belirterek okul idarelerinin ve yönetim anlayışının da baştan aşağı değişeceğinin mesajını vermişti.



81 BİN YÖNETİCİYE SINAV



Bakan Selçuk daha önce yaptığı bir açıklamayla okul müdürleri için somut ölçülebilir liyakat esaslı bir süreci harekete geçireceklerini belirterek bununla ilgili sınavlar geleceğini söylemişti. Okul müdürlerinin statüleri yeni sistemde özlük hakları açısından öğretmenlerden daha üstün olacak ancak okul idarecisi olma şartları zorlaşacak. Yeni modelde okul idareciliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınavın yanı sıra ek bir eğitime daha tabi tutulacak. Okul müdürleri sınavla seçildikten sonra 1 yıl yüz yüze eğitimden geçirilecek. Bu süre içinde atandığı okul için 2 yıllık gelecek hedefleri belirlenmesi beklenecek. Bu hedefleri gerçekleştirmeyen okul müdürleri idarecilikten alınacak.



MEB'de görev yapan 81 bin yöneticinin 29 bini okul müdürü, 2 bin 442'si başmüdür yardımcısı, 49 bin 571'i de okul müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Yeni modelde müdür yardımcılarının merkezi yönetim tarafından mı atanacağı yoksa okul müdürü tarafından mı seçileceği henüz netlik kazanmadı.