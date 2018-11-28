USD (Alış - Satış) : 5,25 - 5,26 EURO (Alış - Satış) : 5,92 - 5,93

Okul önündeki kavga ölümle sonuçlandı

Kastamonu’da iki öğrenci arasında başlayan tartışmada silahlar konuştu. Olayda 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:05
Okul önündeki kavga ölümle sonuçlandı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesi'nde bulunan Endüstri Meslek Lisesi öğrenci olan 17 yaşındaki Cihan Haylazoğlu ile daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen ve aynı okulda okuyan R.T. ile okul girişinde karşılaştı. Aralarında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan R.T., yanında bulundurduğu silahla Cihan Haylazoğlu'na 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle Cihan Haylazoğlu ağır yaralandı. Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi.

Cihan Haylazoğlu 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Olukbaşı Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan Haylazoğlu doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haylazoğlu'nun cansız bedeni Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan arkadaşını silahla vurarak ağır öldüren ve ardından kaçan R.T. avukatı aracılığı ile polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisDevlet HastanesiEndüstri Meslek LisesiSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı