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Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı!

Bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yaşam / 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:33
Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı!

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama şöyle:

Bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' Kaynak : DHA

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