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Küçük hırsızlar kamerada

Sivas’ta park halindeki halk otobüsünde girip para çalan küçük yaştaki iki hırsız otobüsün güvenlik kamerasına yakalandı.

3. Sayfa / 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:07
Küçük hırsızlar kamerada
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Olay, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki otobüs toplanma alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çiftçi'ye ait park halindeki 58 H 0219 plakalı halk otobüsünden 40 lira çalındı. Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Çiftçi, otobüsüne yaşı küçük iki çocuğun girdiğini gördü. Bunun üzerine Çiftçi hırsızların yakalanması için polise haber verdi. Polis ekipleri şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük yaştaki çocukların rahat tavırları dikkat çekti. Kaynak : İHA

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PolisDikilitaşGüvenlik Kamerası


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