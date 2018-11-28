Kaspersky Lab üst üste ikinci kez 'Müşterilerin Tercihi' seçildi

Kaspersky Lab, 31 Ekim 2018 tarihinde müşteri memnuniyeti konusunda 5 üzerinden 4,7 puan alarak Uç Nokta Koruma Platformları için 2018 Gartner Peer Insights 'Müşterilerin Tercihi' seçildi. Gartner Peer Insights 'Müşterilerin Tercihi', markanın ürünü için kaç adet müşteri incelemesi yapıldığını ve bu incelemelerde aldıkları notları dikkate alan bir puan sistemine göre markaları değerlendiriyor. Uç Nokta Koruma Platformları için Gartner Peer Insights'ta satın alma süreci, ürün uygulaması, performans ve müşteri desteği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Tüm bunlar, işletmelerin kendi ihtiyaçları ve teknik gereksinimlerine uygun bir siber güvenlik çözümü seçmelerine yardımcı oluyor.



Müşterilerin Kaspersky Lab için yaptığı incelemelerden bazıları şöyle sıralandı:



“Genel deneyim gerçekten harika. Stratejik güvenlik sağlayıcılarımızdan biri olan Kaspersky Lab, son yıllarda güvenliğimizi ve uyumluluk durumumuzu geliştirdi” Eğitim sektöründe CISO.



“Kaspersky Uç Nokta Güvenliği ürünü; antivirüs koruması, veri şifreleme ve yama yönetimi ile istemcileri güvenli bir şekilde izleyip korumamızı sağlayan kolay bir araç sunuyor. Ayrıca uygulama bize kontrol ve takip imkânının yanı sıra sistem bileşenlerinin tam görünümünü sağlıyor” CEO, Hizmet Kurumu.



'2018 Gartner Peer Insights'ta 'Müşterilerin Tercihi' olmaktan gurur duyuyoruz. Uç nokta koruma platformları kategorisinde bizi tercih ettikleri için müşterilerimize teşekkür ederiz” diyen Kaspersky Lab CTO'su Andrey Efremov, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İster orta ölçekli bir kurumda ister global bir kurumsal şirkette olsun, uç nokta koruması asla bitmeyecek bir iş. Özellikle de şimdi, saldırıların arttığı ve daha karmaşık hale geldiği bu dönemde güvenlik ekipleri uyarılardan bunalmış durumda. Bu nedenle, müşterilerin beklentilerini daha iyi karşılamak ve siber düşmanların bir adım önünde olmalarını sağlamak için yalnızca koruma motorumuzu ve tehdit araştırmasındaki uzmanlığımızı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenlik ekiplerinin müdahale ve tehdit avı becerilerini iyileştirmeye yardımcı olacak yeni teknolojiler de sunuyoruz. Bu da en yüksek tespit oranlarını sunmaya ve müşterilerimizi bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı korumaya devam edeceğimiz anlamına geliyor. Bu şekilde, BT ve güvenlik ekiplerinin iş yükünü azaltıp işlerine daha esnek ve verimli şekilde odaklanmalarını sağlıyoruz'.



Kaspersky Endpoint Security for Business, müşterilere her tür siber tehdide karşı kapsamlı uç nokta koruması sağlamak için farklı saldırı vektörlerini etkisiz hale getiren ve bölümlere ayrılmış güvenlik yönetimi imkânı sunan çok katmanlı teknolojilere sahip. Kaynak : İHA

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