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Etli ekmek paylaşılamıyor

Sivas’ta dana etinden Konya’da ise kuzu etinden yapılan etli ekmek üzerine ortaya çıkan "Etli ekmek kimin" tartışmaları sürüyor.

Yaşam / 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:32
Etli ekmek paylaşılamıyor

Sivas'ta yemek denildiği zaman akıllara ilk gelen yemek çeşitlerinden etli ekmek, Konya ile rekabetini sürdürüyor. Konya'nın etli ekmek konusunda meşhur olduğu herkes tarafından bilinse de, bu lezzeti Sivas'ta tadan bir daha vazgeçemiyor. Sivas'ın etli ekmeğin tescillenmesi için çalışma başlatmasıyla iki il asında etli ekmek tartışması yeniden alevlendi. İki ilde etli ekmeğin kendilerinin olduğu iddia ederken halk arasında etli pide olarak bilinen etli ekmeği en iyi kendilerinin pişirdiğini söylüyor. Konya'daki etli ekmek kuzu etinden yapılırken, Sivas'ta ise etli ekmek dana etinden yapılıyor. Lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan etli ekmek için Konya'nın 2017 yılında coğrafi işaret belgesi alarak etli ekmeği tescillediği biliniyor.

'Lezzet farkları var'

Sivas'ta uzun yıllardır etli ekmek pişiren fırın ustası Ramazan Demirhan, 'Etli ekmeği Sivas olarak biliyoruz. Konya'nın da meşhur diyorlar ama yörelere göre değişiyor. Lezzet farkları var. Ama bizim etli ekmeğimiz daha güzel. Konyalılar bile gelip buradan etli ekmek götürüyor. Sivas'ın etli ekmeğinin hamuru mayalı, Konya'nın ki mayasız hamurdan yapılıyor. Herkesin kattığı baharatları özel şeyleri farklıdır. Sivas'ın baharatı, malzemesi, odun ateşinde pişirilmesi özellikle kara ocakta pişmesi lezzetini farklı kılıyor. Sivas'taki etli ekmeğin lezzetinin sadece dana etinden olması, koyun etinden pek güzel olmuyor' dedi.

Etli ekmeğin lezzetinden vazgeçemediğini söyleyen Sadık Günay ise,'Etli ekmek Sivas'ın meşhurdur. Ben Konya'da da yedim etli ekmeği ama buranın tadını bulamadım' diye konuştu.

Kaynak : İHA

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Etli Ekmek


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