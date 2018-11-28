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Erdoğan, Putin ve Poroşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bugün telefonda görüştü.

Siyaset / 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:32
Erdoğan, Putin ve Poroşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki görüşmede de Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilim ele alındı.

Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı belirtildi.

Rusya FederasyonuCumhurbaşkanıDevlet BaşkanıVladimir PutinRecep Tayyip Erdoğan


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