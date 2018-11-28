Enerjide kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 154 kV Sandıklı TM-Kocatepe Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) EİH Projesi, 154 kV Seymen Çöp Gaz TM-Silivri RES TM EİH projesi ve 380 kV Kalkandere-Köse EİH projesinde hat güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.



154 kV Genç TM Projesi kapsamında bazı sahaların TEİAŞ tarafından, Edirne'nin İpsala, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde tesis edilecek doğal gaz dağıtım sistemlerinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların ise Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.



Ayrıca, Kilis ve İçel'de inşa edilecek bazı enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılacak.



Öte yandan, Burdur'da Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen riskli alan kapsamında bulunan ve üzerlerinde uzlaşma sağlanamamış bazı taşınmazların, bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



Kaynak : AA

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