Dede Korkut'un UNESCO başvurusu kabul edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Dede Korkut'un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.



Vişnelik Mahallesi'nde yaptırılan Dede Korkut Parkı'nda; Dede Korkut kitabında yer alan hikayeler, Dede Korkut Anıt Duvarı'na Türk dünyasının seçkin sanatçıları tarafından minyatürlerle süslendi. Parka yürüyüş yollarının yanı sıra Mihriye Hatun Camisi de inşa edildi.