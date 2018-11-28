CHP'nin adayları

Bir çok siyasi parti yerel seçimlerdeki adaylarını açıklamaya devam ederken, CHP sessizliğini koruyor.



CHP'nin diğer partilerin adaylarına göre aday belirleyeceği konuşulurken, bazı illerde konuşulan isimler dikkat çekti.



Siyasi partilere yakın isimlerden olan Nagehan Alçı, aldığı duyumları aktarırken CHP'nin muhtemel adaylarını şöyle sıraladı;



AZİZ KOCAOĞLU FAKTÖRÜ



İzmir CHP'nin oy deposu. Ancak yine de parti burada İstanbul'da bir Beşiktaş ya da Şişli'deki gibi 'Kimi koysam gider' yaklaşımı içinde değil. Anketleri dikkatle takip ediyor. Birkaç farklı kaynaktan duyduğum, Aziz Kocaoğlu'nun hâlâ ciddi bir karşılığının olduğu. O nedenle onun desteğini önemli görüyor CHP. Tunç Soyer ve Tuncay Özkan gibi isimler İzmir adaylığı için telaffuz edilse de de ben dün aday adaylığını açıklayan Alaattin Yüksel seçeneğinin yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kocaoğlu'nun desteklediği bir isim Yüksel.



OLMAZSA NE OLACAK?



Burada da gözler Ankara'ya çevriliyor. Mansur Yavaş çok güçlü bir alternatif olsa da partinin içinde Yavaş'a karşı çok da sıcak bakmayan birçok kişi var. Yavaş seçeneği olmazsa en güçlü adaylardan biri Bülent Kuşoğlu.



İSTANBUL'DA SON DURUM



Kemal Bey'in kafasında şu an İstanbul için en kuvvetli 3 seçenek Abdüllatif Şener, Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor.



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